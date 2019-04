Paola Maria (25) liebt ihre weiblichen Rundungen! Ende Dezember brachte die YouTuberin ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem genießt sie die gemeinsamen Momente mit ihrem Sohn Leonardo in vollen Zügen. Daher steht ein schweißtreibendes Work-out auf ihrer To-do-Liste aktuell auch nicht ganz oben. Das Social-Media-Sternchen findet sogar Gefallen an den Extrakilos, die sie nach ihrer Schwangerschaft immer noch auf den Rippen hat. "Ich mag es! Ich mag, dass mein Gesicht runder geworden ist. Ich mag es, dass ich ein bisschen mehr hab. Ich finde das gar nicht schlimm! Ich fühl mich pudelwohl", verrät sie im Promiflash-Interview beim Launch ihres LVLY-Feuchtigkeitsserums auf der GLOW in Stuttgart.



