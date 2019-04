Traurige Liebeslieder und Herzschmerz? Nicht bei Mrs. Bella (26)! Vergangene Woche verkündete die YouTuberin: Nach einem Jahr Liebe gehen sie und ihr Netz-Kollege Inscope21 (24) nun getrennte Wege. Promiflash traf die Beauty-Bloggerin am Samstag bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Neu-Single-Lady – auf der Glow by dm kam sie aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. "Alles ist in Ordnung! Mir geht's gut, ihm geht's gut, alles ist super – mehr muss ich dazu gar nicht sagen", lauteten die Worte der 26-Jährigen.



