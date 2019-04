Seit Andrew Lincoln (45) den The Walking Dead-Cast verlassen hat, ist nichts mehr so, wie es mal war! Acht Staffeln lang mimte der Schauspieler den charismatischen Anführer Rick James, bevor er vergangenen Sommer seinen Serien-Ausstieg ankündigte. Promiflash traf nun dessen Ex-Kollegen Katelyn Nacon und Seth Gilliam (50) bei der Walker Stalker Con in Berlin. Dort sprachen sie über die Veränderungen im Serienplot seit Andrews Ausstieg. "Jetzt gibt es nicht mehr unbedingt Verantwortliche oder Anführer. Ich denke, es entsteht jetzt eher so eine Gruppendynamik des Anführens. Und das ist sehr interessant.", verriet Katelyn, die seit 2015 die Figur der Enid spielt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de