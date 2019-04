Vanessa Mai (26) platzt fast vor Stolz – und das hat auch einen guten Grund: Die Schlager-Schönheit brachte am Wochenende ihre erste eigene Naturkosmetik-Linie auf den Markt! Wolke 7 heißt ihr Beauty-Baby, genau wie einer ihrer Songs, und die Produkte erscheinen als Teil der dm-Eigenmarke alverde in den Regalen der Drogeriekette. Ob Duschgel, Bodylotion, Frischespray oder Handcreme – für die "Wolke 7"-Interpretin geht mit dem Launch ein Traum in Erfüllung. "Es ist Wahnsinn, das zu sehen. Und dann sieht man sich im dm-Laden, wo du als Kind reingelatscht bist, da siehst du dich dann stehen – das ist so verrückt", schwärmte die 26-Jährige auf der Glow by dm Beauty-Convention gegenüber Promiflash. "Es ist wie im Märchen", fügte sie überglücklich hinzu.



