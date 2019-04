Erich Klann (31) hat die Nase gestrichen voll – und zwar von den Verehrern seiner Herzdame Oana Nechiti (31)! Seit die Profitänzerin in der DSDS-Jury sitzt, wird sie selbst als Superstar gehandelt und verzückt vor allem das männliche Publikum immer wieder aufs Neue! Ihrem Lebensgefährten ist genau das allerdings ein Dorn im Auge. "An alle männlichen Idioten, die es nicht verstehen... kommentiert die Bilder meiner Königin nicht mit 'Liebes-Mist'. Ich bin Erich Klann... nicht besser als ihr, aber bestimmt anders", stellt er auf Instagram klar. Diese Kampfansage kommt nicht nur bei der rothaarigen Oana, sondern auch bei den Promiflash-Lesern super an.



