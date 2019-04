Heidi Klum (45) kann es einfach nicht lassen! Immer wieder versorgt die Model-Mama ihre Fans im Netz mit Einblicken in ihr Privatleben. Mit ihrer neuesten Instagram-Story setzt die blonde Beauty jetzt aber noch einen drauf: Während sie im engen Sport-BH auf dem Laufband schwitzt, hüpfen ihre Brüste – von Heidi höchstpersönlich Hans und Franz genannt – vor der Kameralinse herum. Hinterlegt ist der Clip mit dem Tokio Hotel-Song "Melancholic Paradise", der auch als Titelsong der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel dient. Ob dem Gitarristen der Band, Heidis Verlobtem Tom Kaulitz (29), gefällt, was er da sieht?



