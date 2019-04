Wie geht es für Lisa und Lena (16) weiter? Vor Kurzem gaben die TikTok-Twins überraschende News bekannt: Die Netz-Sternchen haben ihren Account auf der Plattform gelöscht und wollen ab sofort neue Wege gehen. Während einige Fans noch den lustigen Musikvideos der Web-Stars hinterhertrauern dürften, sagt Kai Pflaume (51) den beiden schon eine rosige Zukunft voraus. Bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin ist sich der deutsche Fernsehmoderator im Gespräch mit Promiflash sicher: "Ich habe die beiden schon in verschiedensten Situationen erlebt und die haben ja viele, viele Talente. [...] Also ich traue den beiden alles zu."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de