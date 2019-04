Lisa und Lena (16) machen Schluss mit TikTok! Nach drei erfolgreichen Jahren auf der Lip-Sync-Plattform machten die deutschen Zwillinge jetzt völlig überraschend Schluss mit ihrem Account. Über 30 Millionen Follower konnten die Schwestern zuletzt auf ihrem Profil verzeichnen. Warum sie so eine krasse Reichweite einfach aufgeben, erklärten sie ihren Fans nun in einem emotionalen Brief auf Instagram: "Wir haben das Gefühl, dass es Zeit ist, weiterzuziehen und neue Wege zu gehen. Wir werden erwachsener und unsere Interessen und auch die Art, wie wir kommunizieren möchten, verändern sich."



