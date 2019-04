Was steckt hinter der Turtel-Pic-Pause von Lisa-Marie Schiffner (17) und Moritz Garth (23)? Seit 2016 sind die beiden ein Paar und zeigten im Netz regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Doch seit Anfang dieses Jahres suchen die Follower vergebens nach neuen Kuschel-Fotos. Kriselt es etwa beim Sänger und seiner Freundin? Beim bett1.de-Influence-Event sprach die 17-Jährige gegenüber Promiflash nun Klartext: "Eine öffentliche Beziehung ist nicht so mein Ding und ich finde, man wächst auch mit der Zeit. In einer öffentlichen Beziehung mischen sich einfach viel zu viele Leute ein." Außerdem mache Moritz aktuell eine schwierige Phase durch: Der Musiker befinde sich nämlich in einem Rechtsstreit mit seinem Label.



