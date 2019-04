Michael Wendler (46) und seine Laura haben sich endlich wieder! Das Paar musste lange Zeit ohneeinander aushalten – sie geht in Deutschland noch zur Schule und der Schlagerstar verbringt die meiste Zeit in seiner Wahlheimat, den USA. Jetzt besuchte die 18-Jährige ihren Schatz dort und schaute sich schon einmal ihren neuen Lebensmittelpunkt an. Denn nach dem aktuellen Schuljahr möchte die Beauty ihrem Zuhause den Rücken kehren und zu ihrem Liebsten nach Florida ziehen. Bei ihrem Wiedersehen konnten die frisch Verliebten jedenfalls kaum die Finger voneinander lassen und turtelten und küssten sich durch Amerika.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de