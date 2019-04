Endlich ist es raus! Bibi (26) und Julian Claßen (25) haben sich nach reichlicher Überlegung entschlossen, den Namen ihres Babys doch noch zu verraten. In einem neuen YouTube-Video enthüllen sie nun: "Der Kleine heißt Lio. L-I-O, kurz, knackig, einfach." Doch warum ändert das Netzpaar ein halbes Jahr nach der Geburt seine Meinung und veröffentlicht den Namen doch noch? Das Versteckspiel sei zu einer regelrechten Belastung geworden, geben die YouTuber nun zu. "Das fängt an, wenn wir irgendwo in einem Restaurant sitzen und ein Kellner fragt ‘Wie heißt denn der Kleine’, der uns gar nicht kennt. Wisst ihr, was wir dann immer geantwortet haben? Wir haben immer einen Namen ausgedacht. Es ist oft wirklich eine Belastung gewesen.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de