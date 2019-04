In der heutigen Folge von Germany's next Topmodel wurde es mal wieder heiß – na ja, mal mehr, mal weniger! Insgesamt stand die aktuelle Episode unter dem Motto "Entertainment" – vor allem die schüchternen Girls sollten ihren inneren Schweinehund überwinden und – auf gut Deutsch gesagt – die Sau rauslassen. Besonders vier Nachwuchsmodels mussten ihre Hemmungen über Bord werfen. Sie wurden von einem großen Kunden zum Casting eingeladen und mussten dort ihre verführerische und hotte Seite präsentieren.

Für Sarah, Alicija-Laureen, Vanessa und Julia stand heute ein besonders wichtiges Casting an: Das Magazin ELLE suchte für eine Fotostrecke talentierte Mädchen – und wurde in Heidi Klums (45) Show natürlich fündig. In Dessous sollten sich die Ladys grazil und unwiderstehlich in einem überdimensionalen Cocktailglas bewegen – für die einen ein Kinderspiel, für die anderen doch eine kleine Herausforderung. Besonders bei Julias Performance wollte der Funke beim Kunden nicht wirklich überspringen.

Während ihre Darbietung sogar als "kindisch" betitelt wurde, konnte Sarah schon mehr überzeugen. Obwohl sie sogar Applaus bekam, ging auch ihr letztendlich der Job überraschend durch die Lappen. Sie musste sich von Alicija und Vanessa geschlagen geben, die für das Shooting in Berlin ausgewählt wurden.

Instagram / julia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Julia

Anzeige

Instagram / alicija.koe Alicija-Laureen, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de