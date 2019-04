Auch wenn die meisten von ihnen volljährig sind: An bestimmte Regeln müssen sich alle Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel halten. Im Interview mit Promiflash packen die Vorjahres-Teilnehmerinnen Sally Haas (18), Klaudia Giez (22) und Toni Dreher-Adenuga (19) aus. Sally gibt direkt ein Beispiel: "Wir durften zum Beispiel nicht alleine aus dem Haus, wir durften nur in Gruppen rausgehen." Ausflüge zum Essen oder ins Einkaufszentrum unternahmen die damaligen GNTM-Girls immer nur gemeinsam. Privatsphäre abseits der beinahe ständigen Dreharbeiten? Eher schwierig.

