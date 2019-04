Jeffree Star (33) ist so sauer wie nie zuvor! Der Make-up-Unternehmer musste vor Kurzem einen dreisten Vorfall verkraften: Einbrecher drangen in Lagerhallen seiner Firma ein und stahlen palettenweise Concealer – der Verlust der bislang nicht käuflichen Produkte beläuft sich auf 2,5 Millionen Dollar. In einem YouTube-Video äußert sich der 33-Jährige nun erstmals zu dem Diebstahl: "Ich stehe mit einer ganzen Gruppe von Ermittlern und dem FBI in Kontakt, die mir helfen und tatkräftig sind. Es ist total gruselig und kann einfach nicht die Wahrheit sein."



