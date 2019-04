Lisa G. (22) hat sich seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel ganz schön verändert! Kurz nach der Castingshow startet die Beauty ein strammes Fitness-Programm und trainiert seitdem regelmäßig im Gym – mit Erfolg: Auf Social Media wird sie für ihren durchtrainierten Körper gefeiert. Trotzdem hielt die Blondine in den vergangenen zwei Monaten strikte Diät und nahm so sechs Kilo ab. In einem neuen YouTube-Video erklärte Lisa nun, warum: "Ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust, etwas definierter zu sein."



