Heath Ledger (✝28) verstarb im Januar 2008 an einer Überdosis Medikamente. Heute hätte der Schauspieler seinen 40. Geburtstag gefeiert. Auch elf Jahre nach seinem plötzlichen Tod gedenkt seine Familie an das verstorbene Ausnahmetalent. Jedes Jahr an seinem Ehrentag kommen seine Liebsten zusammen, wie seine Schwester Kate dem Who Magazine verriet: "Wir haben ein Familientreffen an Heaths Geburtstag und feiern alles, was ihn ausmachte. In unserem Haus ist er sehr lebendig."



