Was für ein lustiger Pärchen-Moment! Channing Tatum (38) und seine Freundin Jessie J (31) zeigten sich nach monatelangen Spekulationen vor Kurzem zum ersten Mal öffentlich als Paar. Paparazzi erwischten die Turteltauben bei einem gemeinsamen Shopping-Trip in London. Momentan urlauben der Schauspieler und die Sängerin in Mexiko und posteten jetzt endlich den ersten gemeinsamen Clip – und der zeigt die beiden beim Synchron-Schwimmen. In ihrer Instagram-Story teilte Jessie verschiedene kurze Videos von ihrer einstudierten Performance.



