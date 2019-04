Heute vor 25 Jahren ist der Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (✝27) gestorben. Am 5. April 1994 wurde der Grunge-Rocker in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden – dort hatte er sich zuvor mit nur 27 Jahren das Leben genommen. Seiner Frau Courtney Love (54) scheint der plötzliche Tod ihres Partners auch ein Vierteljahrhundert später noch schwer zuzusetzen: An Kurts 52. Geburtstag im Februar 2019 wurde die Witwe ganz in schwarz gekleidet und sichtlich mitgenommen von Paparazzi gesichtet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de