Das war es für Germany's next Topmodel-Kandidatin Justine! In der neunten Folge muss die schüchterne Auszubildende die Koffer packen. Trotz ihrer optischen Veränderung im Laufe der Staffel wirkt sie auf Heidi Klum (45) am Ende immer noch zu unscheinbar. In der Entertainment-Episode der Castingshow kann sie auch Gastjuror Thomas Gottschalk (68) nicht von sich überzeugen. Die Modelmama urteilt knallhart: "Wenn ich merke, dass ein Mädchen an ihre Grenzen kommt, bringt es auch nix, sie Woche für Woche mitzuschleppen."



