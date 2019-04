Ihr Rasselbande hält sie ordentlich auf Trab! Jessica Alba (37) wurde nach ihren Töchtern Honor (10) und Haven (7) vor rund eineinhalb Jahren zum dritten Mal Mutter – und wie es scheint, ist ihr Nesthäkchen Hayes (1) immer für eine Überraschung gut. Auf Instagram ließ die 37-Jährige ihre Fans nun an ihrem jüngsten Abenteuer mit dem kleinen Mann teilhaben: "Wenn mein Einjähriger in die Wanne macht und ich meine Sieben- und Zehnjährige bitte, es für mich sauber zu machen, weil ich selbst so ein Baby bin", schrieb die Schauspielerin jetzt zu einem Selfie, auf dem nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Mädels extrem angeekelt schauen. Doch damit nicht genug: Auch die Beseitigung des kleinen Malheurs dokumentierte die Kalifornierin in ihrer Story für ihre Follower – und ließ dabei kein Detail aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de