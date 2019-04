Der Verführungsgrad bei Temptation Island steigt rapide! In dem Flirt-Format ging es schon in den vergangenen Wochen ordentlich zur Sache – immerhin haben die heißen Singles nur ein Ziel: Sie lassen nichts unversucht, um die vergebenen Kandidaten und Kandidatinnen in ihrer Villa um den Fingern zu wickeln. In der kommenden Folge muss sich Christina Dimitriou nun allerdings doppelt anschnallen: Gleich zwei Ladys wollen ihren Noch-Freund Salvatore Vassallo verführen!

Die RTL-Vorschau zur kommenden Folge verspricht jede Menge Gesprächsstoff: Tabea Thomas und Anastasiya Avilova (30) klopfen nachts an Salvatores Tür und versprechen ihm eine sexy Überraschung – da ist selbst der Macker mit den flotten Sprüchen baff! "Die stehen hier über eine halbe Stunde nachts vor deiner Haustür und warten nur darauf, bis du die Tür aufmachst, das ist heftig", meinte Salva im anschließenden Interview erstaunt. "Als Single in Deutschland träumst du ja von so was, dass mal eben zwei Mädels vor deiner Haustüre warten, bis du sie reinnimmst."

Ob zwischen dem Dreiergespann tatsächlich etwas lief? Die Auflösung bekommen die Zuschauer erst am Sonntag zu sehen. Allerdings ist bekannt, dass Tabea Thomas mit ihrer Kollegin Vasfije Muharem inzwischen liiert ist. Somit dürfte feststehen: Was auch immer an dem Abend passiert ist, auf Salvatore war Tabea danach wohl nicht mehr so scharf...

Alle Folgen von "Temptation Island – Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

TVNOW / Sergio del Amo Anastasiya, "Temptation Island"-Kandidatin 2019

TVNOW / Sergio del Amo Tabea Thomas, "Temptation Island"-Single

