Bei Temptation Island haben sich Tabea Thomas und Vasfije Muharem zwar nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Während sie versuchten, den vergebenen Männern unter der Sonne Thailands den Kopf zu verdrehen, stellten sie schnell fest, dass zwischen ihnen die Funken sprühen. Nach den Dreharbeiten verbrachten sie sehr viel Zeit miteinander und outeten sich kürzlich offiziell als Paar – für ihre Kolleginnen Giulie Santana und Janina Gander eine echte Überraschung. "Ja, weil nach Drehschluss sind die Singles dann alle aufeinander getroffen und eigentlich war zwischen Tabea und Anthony was – und das war so ein Vierer-Gespann. Zwischen Vasi und Benjamin lief nämlich eigentlich auch noch was", erklärte Janina gegenüber Promiflash. Trotzdem freuen sie sich für die Turteltauben.



