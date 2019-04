Das Warten hat bald ein Ende! Nach dem großen Erfolg der Neuverfilmung von Godzilla vor fünf Jahren, kommt nun der zweite Teil des Science-Fiction-Streifens in die Kinos. Die genaue Handlung ist bisher unbekannt – die ersten Filmsequenzen teasern jedoch bereits an: Die Rieseneidechse wird nicht das einzige Ungeheuer sein, das die Menschheit auslöschen möchte. Im Kampf um die Vorherrschaft der Welt muss sie sich unter anderem gegen Mega-Motte Mothra, Flugsaurier Rodan und King Ghidorah beweisen. Mindestens 17 Titanen sollen in dem Blockbuster auftreten. Wie viele es genau sind, hält die Produktionsfirma Warner Bros. aber noch geheim – ab 30. Mai 2019 können die Fans im Kino selbst Ausschau nach den Ungeheuern halten.



