Bei Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange geht es zwischen den Laken heiß her. Das verriet der ehemalige Rosenkavalier zumindest vor Kurzem in einem Interview. Doch was sagen die ehemaligen Teilnehmerinnen von Der Bachelor dazu, dass Andrej diese Info so offen teilt? "Ich kann das schon nachvollziehen, weil man ja frisch verliebt ist und man möchte wahrscheinlich, dass die ganze Welt teilnimmt", erklärte Nathalie Zengin im Promiflash-Interview beim LEA Award.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de