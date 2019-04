Heiße Szenen mit Saskia Atzerodt (27)! Am 9. April geht Get the Fuck out of my House in eine neue Runde. In der kommenden Staffel ziehen nun zum ersten Mal auch Promis in die Extrem-WG ein – darunter auch Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Saskia. Die Blondine kämpfte wochenlang gegen 99 Konkurrenten um 100.000 Euro in einem gerade einmal 63 Quadratmeter großen Haus. Ob sie die Gewinnsumme mit nach Hause nimmt, bleibt allerdings noch abzuwarten. Fest steht bisher nur, dass es zwischen der 27-Jährigen und einem ihrer Konkurrenten während der Dreharbeiten ziemlich heiß herging: Ein neuer ProSieben-Trailer zeigt Saskia knutschend mit einem männlichen Teilnehmer! Handelt es sich hierbei etwa um den geheimnisvollen Mann, mit dem sie bereits im Dezember im Liebesurlaub gesichtet worden war? Promiflash liegen Fotos vor, auf denen gewisse Ähnlichkeiten zwischen ihrem Reisebegleiter und ihrem Kusspartner aus dem Video zu erkennen sind…



