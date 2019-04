Bei so einem Gefühlsschmaus platzt Fabian Nickel der Kragen! In Folge sechs von Temptation Island erreichte das Knistern zwischen der vergebenen Ziania Rubi und Single Alex Storm zwei Jahre nach ihrer Affäre 2017 seinen Höhepunkt: Bei einem gemeinsamen Date gestand der Muskelmann der Brünetten tatsächlich seine Gefühle – weshalb sogar Tränen flossen! Beim Anblick dieser Aufnahmen ist Zianias fester Freund alles andere als begeistert...

In Folge sieben der Verführungsshow bekommt Fabian die emotionalen Aufnahmen im Kreise der anderen Kandidaten zu sehen. Während sogar die Jungs erschrocken die Brauen heben, ist Fabi richtig aufgewühlt! "Was soll diese Scheiße, ich verstehe es wirklich nicht", so der fassungslose TV-Star. Natürlich werde er seiner Partnerin beim Finale Fragen stellen und spricht sogar von einem Vertrauensmissbrauch. Da wundert seine Aussage über Alex im Interview die Fans vermutlich kaum: "Das ist natürlich klar, dass man so jemandem, der so ein räudiges Verhalten an den Tag legt, [...] den Kopf abhacken will. [...] Natürlich ist es so, dass man, gerade in so einer Situation, so jemandem am liebsten in die Fresse hauen will. Ich hoffe, dass ich dazu die Gelegenheit bekomme!"

Am Lagerfeuer bekommt Ziania Fabis Reaktion zu sehen und bricht in Tränen aus! "Es ist hart, so etwas zu hören. [...] Ich merke, ich zittere, mir geht's jetzt gerade nicht gut. [...] Es war auch meine Angst, ich will, dass wir endlich wieder zusammen nach Hause fahren, dass es einfach so ist, wie es früher war." Bleibt abzuwarten, ob sich das Paar tatsächlich zusammenrauft.

TV NOW Lena Schiwiora (l.) und Ziania Rubi (r.) werden von Christian (z.v.l.) und Alex Storm (r.) verwöhnt

Instagram / _alexstorm Alex Storm, Fitness-Model

TVNOW / Sergio del Amo Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Paar 2019

