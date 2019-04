So langsam steigt der Druck bei Temptation Island! Seit fünf Folgen hat es noch keiner der Verführer geschafft, die vergebenen Kandidaten zum Fremdgehen zu überreden. Das setzt vor allem den Solo-Herren mächtig zu, wie Model Amin Elkach ganz ungeniert in der Show verriet: "Wäre schon geil, wenn man was machen dürfte." Doch auch bei den Single-Damen machen sich erste Sex-Entzugserscheinungen breit, wie Giulie Santana exklusiv im Promiflash-Interview offenbart: "Ja, also ich muss tatsächlich sagen, so nach einer Woche auf dem Trockenen sitzen, haben wir Mädels schon gesagt: 'Boah, das wäre jetzt schon geil, wenn mal was gehen würde.'" Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja doch noch ein vergebener Teilnehmer verführen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de