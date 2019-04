Das Warten hat endlich ein Ende! Seit Wochen spannt Sarah Connor (38) ihre Fans auf die Folter, denn sie hat neue Musik am Start. Ihr Album "Kraftwerk" soll am 31. Mai erscheinen. Die erste Single-Auskopplung "Vincent" gibt es schon seit Freitag zu hören. Einen Tag vor dem Release postete die Sängerin auf Instagram einen kurzen Clip, in dem sie ihren Fans einen musikalischen Vorgeschmack auf den Track gibt. Der Song hat für sie übrigens eine ganz besondere Bedeutung: Es geht darin um einen Jungen, der sich als homosexuell outet. "Mich hat das sehr berührt, denn ich weiß, wie viel Mut und Selbstvertrauen es einen Jungen mitten in der Pubertät, auf der Suche nach Identität, kosten muss, so offen zu sich und seinen Gefühlen zu stehen", erklärte sie im Bild-Interview.



