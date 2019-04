Sarina Nowak (25) ist inzwischen ein gefragtes Curvy-Model und stolz auf ihre weiblichen, sexy Kurven. Doch das war nicht immer so: Zu Beginn ihrer Karriere bekam die Blondine zahlreiche Absagen von Model-Agenturen und keine Jobangebote. Sie sei "zu dick" und könne mit ihren Maßen nicht als Model arbeiten, so die Begründung der Kunden. Das offenbarte die 25-Jährige jetzt in einem Interview in der Sendung Let's Face Reality. Doch Sarina ließ sich nicht unterkriegen und hat heute eine klare Ansage an ihre Kritiker: "Ich stehe zu meinen Kurven und ich liebe meine Kurven."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de