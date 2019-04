Hatten sie oder hatten sie nicht? Vor wenigen Wochen hatte Mel B. (43) mit dieser Talkshow-Beichte für einen Aufschrei gesorgt: Die Sängerin gab zu, einen One-Night-Stand mit ihrer Spice Girls-Kollegin Geri Horner (46) gehabt zu haben. Während sie jetzt offen über diese intime Nacht plaudert, machte Mel vor einigen Jahren noch ein großes Geheimnis daraus. In einem alten Statement machte sie damals deutlich: Sie hatte keinen Sex mit Geri!

In dem Interview aus dem Jahr 2000, das The Sun herausgekramt hat, wurde Mel gefragt, ob sie mit ihrer damaligen BFF Geri geschlafen habe – und hatte darauf eine klare Antwort: “Du meinst, Sexualpartner? Nee, wir waren für lange Zeit beste Kumpels. Aber wir hatten nie Sex.” Wie auch in Piers Morgans (54) Talkshow plauderte die Musikerin aber damals schon über die Zungenspielchen, die sie mit allen Spice Girls-Ladys ausgetauscht haben will: “Nun, die erste Sache, die ich nach dem Piercen getan habe, war, mit den anderen Spice Girls zu knutschen.” Sie habe wissen wollen, wie es sich anfühlt, mit einer Frau rumzumachen, die eine gepiercte Zunge hat – diese Frage habe sie sich von den Mädels beantworten lassen.

Geri ließ bereits durch ihren Sprecher mitteilen, wie verletzt sie von den Affäre-Gerüchten sei. Offenbar könnte Mels Nähkästchenplausch nun auch weitreichende Folgen haben: Angeblich soll eine geplante Comeback-World-Tour gecancelt worden sein. Lediglich die Konzerte in England sollen stattfinden.

ActionPress/WPR/Rex Features Mel B. und Geri Halliwell bei der "Viva Forever!"-Premiere 2012

ActionPress / RY / Rex Features Geri Halliwell und Mel B. im Dezember 2012

ALL ACTION / ActionPress Spice Girls im Dezember 2012

