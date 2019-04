Scarlett Gartmann (25) versammelt ihre Rasselbande vor der Kamera! Am 30. März war es so weit: Die Influencerin und der Fußballer Marco Reus (29) wurden Eltern einer Tochter. Und die beiden konnten ihr Glück nicht für sich behalten: Ganz zur Freude ihrer Follower teilten sie nur einen Tag nach der Entbindung den ersten süßen Schnappschuss ihres Babys. Am vergangenen Wochenende legte die frischgebackene Mama noch einmal nach und postete auch ein kurzes Video mit dem Prinzesschen in ihrer Instagram-Story. Und bei dieser Premiere durfte natürlich auch das Haustier der Familie nicht fehlen!



