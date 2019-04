Was für eine Ehre! Auf der FIBO in Köln durfte Zumba-Trainerin Jennifer Lange zusammen mit Beto Perez, dem Erfinder des Fitnessprogramms, auf der Bühne performen und den Massen einheizen. Ihr Freund Andrej Mangold (32) weiß ganz genau, wie viel ihr dieser Auftritt bedeutet hat und gönnte ihr den besonderen Moment von ganzem Herzen. "Jetzt vor so einer Kulisse einfach ihren Traum zu leben mit dem Gründer von Zumba, das ist einmalig und ich freue mich riesig für sie", schwärmte der ehemalige Rosenkavalier im Promiflash-Interview.



