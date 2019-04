Heidi Klum (45) verwirrt seit Wochen ihre Fans: Mal scheint auf Fotos der Germany's next Topmodel-Moderatorin eine kleine Baby-Kugel zu wachsen, kurze Zeit später ist ihr Bauch wieder wie gewohnt flach. Jetzt äußert sich ihr Schwager in spe, Bill Kaulitz (29), zu den anhaltenden Gerüchten. Im RTL-Interview versteht er jedoch den Wirbel um die Model-Mama nicht: "Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag' mal so: Wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen. Von daher: Entspannt euch! Ihr könnt beruhigt sein. Ihr erfahrt es." Eine Schwanger-Bestätigung ist das wohl nicht – ein Dementi sieht allerdings auch anders aus!

