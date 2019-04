Shirin David (23) veröffentlichte nun ihre dritte Single "Ice" – und sorgt damit nicht nur bei ihren Fans mal wieder für Begeisterungsstürme. Nach 12 Stunden sammelte der Track auf YouTube bereits über 750.000 Aufrufe. Und auch die deutsche Rap-Szene scheint den neuesten Song ziemlich zu feiern. Auf Instagram urteilte Fler (37) in einer Story und war dabei ganz aus dem Häuschen: "Feierabend Ladys!", schrieb er. Am 21. Juni ist es dann so weit – denn dann kommt das Debüt-Album der 23-Jährigen endlich auf den Markt!

Instagram / shirindavid & fler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de