Eng umschlungen und total verschmust: So zeigte sich Lena Gercke (31) am vergangenen Sonntag auf ihrem Instagram-Profil. Hat die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin damit endlich ihre Beziehung öffentlich gemacht? Auf einem Foto küsst Lena einen Mann in weißem T-Shirt, bei dem es sich um Dustin Schöne handelt. Schon länger vermuteten die Fans, dass die Laufstegschönheit und der Werbefilm-Regisseur ein Paar sind. Zwar betitelte Lena den Schnappschuss lediglich mit einem schwarzen Herz-Emoji und hielt ihren offiziellen Beziehungsstatus damit weiterhin bedeckt – die Kommentare der Influencer-Community unter dem Beitrag könnten jedoch kaum eindeutiger sein. "Awww ja, endlich! Toll seht ihr zusammen aus!", freute sich Kumpel und Blogger Riccardo Simonetti, während GNTM-Kollegin Rebecca Mir (27) schlicht und ergreifend schwärmte: "Liebe".



