Die lange, blonde Wallemähne ist seit vielen Jahren das Markenzeichen von Daniela Katzenberger (32) – und die hat sie ihren Extensions zu verdanken. Kürzlich teilte sie auf Instagram allerdings ein Foto, auf dem sie sich ohne die Haarverlängerungen zeigt. Bei ihren Fans kommt der Look total gut an und auch die Promiflash-Leser feiern Danis frechen Bob. In einer Umfrage geben 92 Prozent an, dass sie ihnen der Haarschnitt gefällt.



