Hat sich Shirin David (23) etwa Inspiration bei US-Rapperin Kash Doll (27) geholt? Die ehemalige DSDS-Jurorin reitet aktuell auf der Erfolgswelle: Sowohl ihre Debüt-Single "Orbit" als auch der Nachfolger "Gib ihm" landeten direkt an der Chart-Spitze. Shirins neuester Track "Ice" kommt ebenfalls gut an – ihre männlichen Fans dürften sich aber vor allem über das sexy Musikvideo zu ihrer Single freuen. Doch kamen der 23-Jährigen die Ideen für die heißen Szenen vielleicht gar nicht selbst? Aufmerksamen Zuschauern könnten Parallelen zwischen Shirins eisigem Song und Kash Dolls Single "Ice Me Out" aufgefallen sein...



