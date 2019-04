Ist nun endgültig alles aus zwischen Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34)? Seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars kriselte es immer wieder gewaltig zwischen dem Erotik-Model und seinem Langzeit-On-Off-Partner – zwischenzeitlich legte das Paar sogar eine Beziehungspause ein. Doch einen eindeutigen Schlussstrich scheint bisher keiner von beiden ziehen zu wollen. Ist die Partnerschaft nicht eigentlich längst Geschichte? Die Get the Fuck out of my House-Teilnehmerin gab im Promiflash-Interview ein beunruhigendes Couple-Update: "Wir wollen beide noch nicht so ganz wahrhaben, dass es vorbei ist", stellte Mica mit Bedauern fest.



