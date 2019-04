Jolina Mennen (26) fühlt sich endlich rundum wohl in ihrem Körper! Die YouTuberin wurde als Junge geboren, hat sich jedoch nie wohl in ihrer Haut gefühlt. Doch das sollte sich im vergangenen Januar nun endgültig ändern: Sie unterzog sich einer geschlechtsangleichenden OP – und ist seither eine Frau mit allem drum und dran. Bis sie sich das Ergebnis ihrer Operation anschauen konnte, verging allerdings eine ganze Woche. Im Promiflash-Interview verrät sie jetzt, was ihr erster Eindruck von den Veränderungen war: "Ich war sehr happy. Im ersten Moment auch ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sein, aber positiv. Es war besser als erwartet."



