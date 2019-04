Hat Salvatore Vassallo mit dieser Aktion den Bogen endgültig überspannt? In der vergangenen Doppelfolge von Temptation Island musste Christina Dimitriou viel mitmachen: Am Lagerfeuer bekam sie Szenen zu sehen, die zeigten, wie ihr Partner fröhlich an Single-Lady Anastasiya Avilova (30) herumbaggerte. Zu viel für die Blondine: Sie brach bei dem Anblick in Tränen aus und sprach sogar davon, die Insel der Verführung ohne ihren Freund zu verlassen. Ob sie das aber wirklich durchzieht, zeigt sich erst im großen "Temptation Island"-Finale am 14. April. Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies" ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de