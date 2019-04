Schlechte Nachrichten für Capital Bra (24)! Am 26. April soll sein neues Album "CB6" erscheinen – eigentlich. Denn der Rapper muss den Release der Platte nun vorziehen, wie er in einem Instagram-Video erklärt: "Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mein Album wurde geleaked von irgendjemandem. Auf jeden Fall kommt es am Freitag raus um 0 Uhr. Ich muss es vorziehen, damit die Überraschung nicht weggeht so ein bisschen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de