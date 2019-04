Johannes Haller (31) nimmt seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (25) in Schutz! Seit wenigen Tagen ist offiziell, dass das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar ab sofort wieder getrennte Wege geht. Vor allem die brünette Schönheit musste in den vergangenen Tagen deshalb jede Menge Kritik einstecken. Doch nun stellt Johannes in einem YouTube-Video klar, was wirklich zum Liebes-Aus der beiden geführt hat: Ein Vertrauensbruch seinerseits schon vor dem eigentlichen Beginn ihrer Partnerschaft und weitere unglückliche Ereignisse führten seiner Aussage nach zu der Trennung. "Das Ende unserer Beziehung war eigentlich schon ganz am Anfang", gibt er zu.



