Harte Worte von Yeliz Koc (25)! Am vergangenen Montag gaben die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihr Freund Johannes Haller (31) ihre Trennung bekannt. Die gelernte Kosmetikerin meldet sich bereits kurz danach und teilte ihren Fans mit, dass sie sehr traurig über das Liebesaus sei und viel geweint habe. Auch Johannes gab zu, dass ihm das Ganze schwer zu schaffen macht. Seine Ex behauptet allerdings, dass das eine knallharte Lüge ist. "Ich leide ja wirklich darunter. Aber er hat mir gesagt, dass er die letzten zwei Monate nur noch aus Mitleid mit mir war. Ich kann euch nicht mehr sagen, ob er mich wirklich geliebt hat oder einfach nur mit mir war, damit er weiter nach oben kommt", erklärte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story.



