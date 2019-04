Marc Terenzi (40) und seine Freundin Anja haben ihre Beziehung beendet! Drei Jahre waren die beiden zusammen, planten sogar bereits ihre gemeinsame Zukunft. Doch genau daran scheint ihre Partnerschaft nun gescheitert zu sein: Sie hatten zu unterschiedliche Pläne für ihr Zusammenleben! "Sie hat mich als Rockstar kennengelernt und dann sollte ich mich ändern. So ist das immer mit den Frauen. Sie lernen einen Rockstar kennen und wollen dann, dass ich ein ruhiges Familienleben führt", beteuerte der Ex-Dschungelcamper nun gegenüber Bild und meinte weiter: "Sie will die Kleinstadt, ich will die Weltbühne. Sie möchte zu Hause sein, ich nicht." Der Musiker wolle nun jedoch versuchen, das Ganze positiv zu sehen...



