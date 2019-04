Sarah (27) und Dominic Harrison (27) haben sich ein wenig Zeit zu zweit gegönnt – und trotzdem konnte das Elternpaar kaum aufhören, an ihr Töchterchen Mia Rose (1) zu denken! Für gewöhnlich ist die Einjährige immer mit dabei, wenn Mama und Papa Urlaub machen. Während eines Wochenendtrips wollte das YouTube-Paar sich zum allerersten Mal wieder ganz seiner Beziehung widmen. Doch das fiel Sarah und Domi gar nicht so leicht, wie sie auf der Glow in Stuttgart im Promiflash-Interview verrieten: "Von Minute eins haben wir uns den Kopf zerbrochen über sie. Aber ich glaube, das gehört zum Elternsein auch ein bisschen dazu."



