Herzogin Kate (37) muss wohl gerade ganz stark sein! Die royale Beauty soll sich mit ihrer ehemals besten Freundin Rose Hanbury, Markgräfin von Cholmondeley, verkracht haben. Doch diese Entscheidung habe sie wohl nicht ganz freiwillig getroffen. Denn die dreifache Mutter wurde angeblich von ihrer einstigen Weggefährtin fies hintergangen und hatte so keine andere Möglichkeit, als einen vollständigen Kontaktabbruch. Kates Nachbarin soll nämlich eine heiße Nacht mit Prinz William verbracht haben.

Der Thronfolger soll Kate, die zu der Zeit mit Prinz Louis schwanger war, mit Rose betrogen haben. Das titelte jetzt In Touch Weekly und berief sich dabei auf britische Palast-Insider. Das ehemalige Model ist selbst mit dem adligen Filmemacher David Rocksavage verheiratet, der den offiziellen Titel Markgraf von Cholmondeley trägt. Die beiden Paare wohnen gerade einmal sechs Kilometer voneinander entfernt und galten bislang sogar als gute Freunde.

Doch wenn es nach Kate gehe, soll diese Freundschaft in Zukunft nicht mehr bestehen, gab das Magazin weiter preis. So habe die 37-Jährige ihrem Mann befohlen, den Kontakt zu Rose komplett abzubrechen – auch wenn William seiner Frau versicherte, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Glaubt ihr, dass die Vorwürfe wahr sind? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / Papixs Prinz William, Herzogin Kate und Rose Hanbury 2016

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de