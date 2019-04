Tom Kaulitz (29) zeigt sich von seiner heißen Seite! Anfang April veröffentlichte seine Band Tokio Hotel ihren neuen Song "When It Rains It Pours". Im dazugehörigen Video lässt der Rocker dann fast alle Hüllen fallen – und zeigt sich so verrucht wie noch nie: Im knappen Tanktop und mit tropfnassem Haar lässt der 28-Jährige an der Gitarre seine Muskeln spielen. Das gefällt auch seiner Verlobten Heidi Klum (45): Zu einigen Ausschnitten des Musikclips postete die Blondine stolz einige Flammen-Emojis auf Instagram.



