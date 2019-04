Heiß, heißer, Jennifer Lopez (49)! Die Sängerin scheint aktuell in absoluter Topform zu sein. Schon seit einigen Monaten versorgt sie ihre Fans immer wieder mit Fotos, auf denen J.Lo ihre stahlharten Muckis zur Schau stellt. Nun setzt die 49-Jährige noch einen drauf: Im Musikvideo zu ihrer neuen Single "Medicine" zeigt sich Jen so sexy und durchtrainiert wie noch nie. Lasziv rekelt sie sich an einer Poledance-Stange und trägt dabei einen hautengen Glitzer-Body – der ihr nicht nur einen XXL-Ausschnitt verschafft, sondern kurzerhand sogar einen Großteil ihres Pracht-Popos entblößt!



