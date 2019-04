Sie strahlt wieder! Am Montag wurde die Trennung von Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) bekannt. Vor allem die ehemalige Bachelor-Kandidatin leidet noch sehr unter dem Liebes-Aus. Doch die Influencerin steckt nicht etwa den Kopf in den Sand – sie lenkt sich ab! Und das mit Erfolg bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Trennung: Bei der Eröffnung des House of #berlincolours in Berlin hatte sie in einem überdimensionalen Bällebad ordentlich Spaß mit ihren Freundinnen, wie Promiflash live vor Ort mitbekam!



