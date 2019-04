Was für ein spannender Tag für Ben-Matteo und seine Mama Denise Kappès (28)! Der Kleine bereicherte im September vergangenen Jahres das Leben des einstigen Bachelor-Babes. Neben ihrem neuen Freund Tim kümmert sich Denise hauptsächlich alleine um ihren Spross – Bens leiblicher Vater Pascal Kappés (28) ließ sich seit seiner Geburt eher selten blicken. Doch das soll sich heute ändern: So verriet die 28-jährige Hauptstädterin gestern Abend im Promiflash-Interview: "Er ist derzeit in Berlin, er wird auch zwei Tage bleiben, so wie ich das mitbekommen habe. Er wird Ben morgen besuchen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de